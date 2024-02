Une première mission logistique autonome...

Xwing Inc., partenaire du programme Autonomy Prime de l'AFWERX (Air Force Work Project, littéralement "projet de travail de l'Armée de l'Air"), est entré dans l'histoire en effectuant la première mission logistique autonome par le biais d'un Cessna 208B Grand Caravan sous la forme d'une autorisation de vol militaire (MFR), dans le cadre de l'exercice AGILE FLAG 24-1 de l'US Air Force à l'aérodrome McClellan de Sacramento, en Californie, le 26 janvier 2024. Les missions de fret ont été réalisées dans un espace aérien non restreint.

...Avec un Cessna 208B Grand Caravan

Le vol était ainsi l'une des nombreuses démonstrations autonomes réalisées au cours de l'exercice par les partenaires Autonomy Prime, Reliable Robotics et Xwing, entre le 26 janvier et le 1er février 2024. "Les démonstrations d'Agile Flag ont été un succès et la direction de l'exercice s'est montrée favorable à l'exploitation de notre logistique de fret autonome et a offert de multiples possibilités de soutenir les mouvements de fret entre les sites de l'exercice, ce qui a suscité l'intérêt des utilisateurs finaux opérationnels et du personnel du quartier général", a déclaré Kate Brown, chef adjoint de la branche Autonomy Prime de l'AFWERX. "Nous commençons à voir un changement dans la conversation sur la façon dont le département de l'US Air Force peut compléter les concepts logistiques traditionnels avec des avions-cargos autonomes", a-t-elle ajouté.

Prime, le laboratoire de développement des technologies autonomes

Le programme d'innovation Prime se concentre sur le développement et la mise en œuvre de technologies autonomes émergentes. À l'instar des autres programmes Prime, Autonomy Prime s'associe au secteur privé pour accélérer les essais et mettre à la disposition des combattants, à un prix abordable, des technologies qui changent la donne. L'AFWERX de son côté s'est distinguée de par ses propres recherches dans le domaine des ADAVe. Dans le domaine de l'autonomie, il se pourrait ainsi que les militaires en viennent à devancer les civils.