Une nouvelle compagnie grecque bientôt à Paris, Nantes, Lyon et Bruxelles

La petite "nouvelle" compagnie grecque Sky Express, représentée en France par Aviareps, vient d'annoncer qu'elle opérerait à partir du 5 juin ses premiers vols internationaux au départ d'Athènes vers Paris CDG (1 vol hebdomadaire), vers Lyon (1 vol hebdomadaire), vers Nantes (1 vol hebdomadaire via Lyon) et Bruxelles (6 vols hebdomadaires). Ces vols seront exploités en Airbus A320neo.

ATR et Airbus

Sky Express a été créée en 2005 par Miltiadis Tsagkarakis, ancien directeur général et pilote d'Olympic Airlines, et George Mavrantonakis, ancien chef d'exploitation, directeur et conseiller du président d'Olympic Airways (ancien nom d'Olympic Airlines, la compagnie nationale grecque, jusqu'en 2003). Jusqu'à présent, elle desservait 34 destinations au départ de ses trois principaux hubs de Athènes, Heraklion et Thessalonique. Les vols domestiques ont opérés avec 11 ATR (6 ATR 42-500 et 5 ATR 72-500). Le 15 octobre 2020, la compagnie grecque avait annoncé une commande de 6 Airbus A320neo pour ouvrir des lignes internationales à partir de 2021. L'arrivée de ces nouveaux avions lui permettent maintenant d'annoncer ce développement de réseau. Sky Express a déjà conclu des accords interlignes avec KLM, Air France, Qatar Airways, MEA (Middle East Airlines) et Cyprus Airways.