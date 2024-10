Une financement de 95M€ pour Aura Aero afin d'accélérer le déploiement de ses avions décarbonés

François Durovray, Ministre délégué chargé des Transports, chez Aura Aero

C'est à l’aéroport de Toulouse-Francazal qu'Aura Aero a accueilli hier François Durovray, Ministre délégué chargé des Transports, venu mettre en lumière les efforts des industriels français de l’aéronautique, et notamment l’avionneur français, en faveur de la décarbonation du transport aérien. « Je suis très fier d’annoncer le lancement du premier avion électrique français, développé par la jeune pousse Aura Aero à Toulouse », a déclaré François Durovray.

Aura Aero lauréate de l'Innovation Fund pour un montant de 95M€

« Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer, en présence de Monsieur Durovray, notre Ministre délégué chargé des Transports, qu'Aura Aero est lauréate du prestigieux programme ‘Innovation Fund’, financé par l'Union Européenne, pour un montant de 95M€ », a annoncé Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero. À l’aube du premier vol de son avion électrique Integral E, Aura Aero devient le premier industriel aéronautique à bénéficier d'un financement européen issu des crédits carbone. « Faire partie des 85 projets sélectionnés, dans 18 pays, est non seulement un honneur mais c'est aussi le signe d'une avancée majeure de l'Union Européenne dans les efforts d'industrialisation des technologies de décarbonation », commente l'avionneur toulousain.

Vers ERA

La capacité d’Aura Aero à passer à l’échelle industrielle, à accélérer son déploiement et à favoriser la commercialisation de ses produits a joué un rôle majeur dans l'attribution de cette subvention. Selon le constructeur aéronautique, l'avion régional hybride-électrique ERA permettra, pendant les 10 premières années de production, avec le remplacement des flottes thermiques par ce modèle hybride-électrique, d'éviter la production de 10 millions de tonnes d’émissions de CO2 (données auditées et validées par Bureau Veritas).

Un acteur dans le paysage aéronautique mondial

« Grâce aux institutions françaises et européennes qui nous ont aidés, nous sommes parvenus à développer Aura Aero et à devenir un acteur qui compte dans le paysage aéronautique mondial. Nous espérons que ce soutien se poursuivra pour accélérer la décarbonation de l’aviation » a poursuivi Jérémy Caussade. Cette confiance marque une nouvelle étape dans le développement d’Aura Aero, qui bénéficie déjà du soutien de l'État français et des instances européennes dans le cadre des programmes #France2030 et #EICAccelerator.

Integral E va décoller pour la première fois

En attendant l’arrivée d’ERA, Aura Aero fera décoller dans les prochains jours, et pour la première fois, Integral E, le 1er avion électrique au monde certifié dans sa catégorie. Integral E, biplace 100% électrique, commencera ainsi sa phase d’essais en vol. Son autonomie sera d’une heure de vol et sa capacité exceptionnelle de supercharge de 30 minutes. « Nous sommes tous très impatients de voir Integral E prendre son envol. Toutes les valeurs de l’entreprise sont concentrées dans cet avion. C’est une première étape capitale pour Aura Aero dans son développement de la mobilité décarbonée du futur », conclut Jérémy Caussade.