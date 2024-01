Une Europe spatiale en mutation

Un succès de fréquentation

La seizième conférence annuelle sur la politique spatiale européenne, organisée par le cabinet de lobbying bruxellois Business Bridge Europe (BBE), s’est tenue les 23 et 24 janvier dans la capitale de l’Europe, alors que la Belgique assure depuis le 1er janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne et ce, jusqu’au 30 juin prochain.

La conférence était ainsi placée sous les auspices de cette présidence belge, et a accueilli Thomas Dermine, le secrétaire d'Etat à la recherche belge.

Rattrapée par le succès et ne pouvant cette année être accueillie dans l’habituel palais Egmont, la manifestation s’est déplacée au Square (ex-Palais des Congrès), le principal centre de congrès de Bruxelles, situé dans le centre historique, à quelques encablures de la Grand Place.

Sa devise cette année était : « Fuelling the European Space Ambition, Empowering a Vision » (Alimenter l’ambition spatiale européenne, donner du pouvoir à une vision).

L’édition 2024 a tout d’abord été marquée par une progression de fréquentation de 30 % par rapport à celle de 2023, en rassemblant quelque 1 300 participants sur place (auxquels se sont ajoutés 1 000 inscrits en ligne).

Toute une demi-journée consacrée à la défense

Se sont ainsi retrouvés durant deux jours les grands décideurs politiques, institutionnels et industriels du secteur spatial européen, mais également des représentants de startups (de plus en plus nombreux) et, pour la première fois d’une manière aussi importante, des militaires ; la conférence a d’ailleurs été allongée une demi-journée par rapport aux éditions précédentes, durant laquelle des tables rondes ont été consacrées aux liens croissants entre l’espace et la défense (des sessions sur le sujets existaient déjà, mais étaient plus ponctuelles).

Les débats ont été ouverts par Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur de la Commission européenne, en charge du spatial, qui s’est exprimé sans détour sur les besoins de plus en plus cruciaux de capacités militaires pour l’Europe.

Il apparaît ainsi qu’un domaine comme la connaissance du milieu spatial, dite SSA (Space Situational Awareness), devrait être amené à prendre de l’embonpoint dans le prochain budget à long terme de la Commission, le MFF (Multiannual Financial Framework), pour la période 2028-2034.