Une année spatiale prometteuse (3/3 : l’exploration)
© Essai de descente de l’astromobile Flip sur la rampe de son atterrisseur, effectué le 22 octobre dernier à Hawthorne, près de Los Angeles en Californie.
Pierre-François Mouriaux
publié le 13 janvier 2026 à 07:00

C’est encore une année passionnante qui s’annonce, pleine de lancements orbitaux. La Lune en particulier sera dans le collimateur de nombreuses missions passionnantes.

Duel Etats-Unis-Chine

Outre son survol par les astronautes d’Artemis 2 et une première tentative d’alunissage du Blue Moon de Blue Origin, la Lune devrait recevoir cette année la visite d’au moins quatre sondes automatiques – trois américaines et une chinoise.

La première d’entre elles, Nova C IM 3 (1 910 kg au décollage), est prévue au

La première d'entre elles, Nova C IM 3 (1 910 kg au décollage), est prévue au premier semestre. Ce sera la troisième mission réalisée par la

