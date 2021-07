Un troisième Dassault Falcon 6X rejoint la campagne d'essais en vol

s/n 003

Un troisième Falcon 6X a récemment pris son envol et rejoint la campagne d'essais en vol de Dassault Aviation, rapprochant ainsi le jet d'affaires biréacteur extra-large à long rayon d'action de la certification prévue en 2022. Le Falcon 6X s/n 003 est équipé d'un intérieur complet et sera utilisé pour la validation de la conception de la cabine. L'avion a effectué un vol inaugural de deux heures entre l'usine d'assemblage final de Dassault à Bordeaux-Mérignac et son centre d'essais en vol d'Istres le 24 juin 2021, en montant au niveau de vol 400 et en accélérant jusqu'à une vitesse de croisière de Mach 0,85.

130 heures de vol accumulées...

Le premier Falcon 6X a volé le 10 mars et le second le 30 avril. Les deux avions d'essai ont accumulé plus de 130 heures d'essais en vol, à raison de deux à trois vols par semaine, l'expansion de l'enveloppe est maintenant presque terminée. "Ce dernier vol est un nouveau signe des progrès réguliers que nous avons réalisés dans le cadre du programme d'essais 6X", a déclaré Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. L'avion n°3 est équipé de l'intérieur primé du Falcon 6X, notamment des systèmes de divertissement et de communication en vol. En plus de tester ces équipements, l'avion sera utilisé pour évaluer les caractéristiques environnementales et le contrôle de la température et valider les systèmes acoustiques de la cabine, qui, avec ceux du triréacteur Falcon 8X à très longue portée, devraient être la référence de l'industrie.

...En attendant le quatrième Falcon 6X

Un quatrième avion sera également équipé d'un intérieur de cabine complet, actuellement en cours d'installation à Mérignac. Il effectuera une campagne de vol d'endurance mondiale de deux mois destinée à garantir que tous les systèmes du 6X sont parfaitement matures au moment de son entrée en service. La production d'unités supplémentaires bat son plein, l'avion n°10 devant être sur la ligne d'assemblage final début juillet.

Le Falcon 6X a reçu plusieurs récompenses prestigieuses en matière de design, notamment le prix Red Dot pour le design de cabine haut de gamme. L'avion a été reconnu ce mois-ci comme le "meilleur des meilleurs" dans le domaine de l'aviation par le magazine de luxe Robb Report, qui a noté : "Le tout dernier avion de Dassault associe la taille à la technologie pour créer une nouvelle classe de jet d'affaires digne de ce nom."