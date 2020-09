Un troisième Cessna SkyCourier en vol

P2 aux essais en vol

Le programme du Cessna SkyCourier a franchi une autre étape importante puisque le troisième et dernier avion d’essai en vol (P2) a effectué avec succès son premier vol le lundi 28 septembre 2020. Ce vol inaugural pour l’avion utilitaire de grande taille à voilure haute vient dans la foulée du deuxième avion d’essais (P1) qui a réalisé son vol initial en août 2020. P2 est configuré en variante passagers, il rejoindra deux autres appareils dans le programme de certification des essais en vol, qui à ce jour ont déjà accumulé 150 heures de vol. P1 est configuré en version cargo.

90 min de vol à 15 000 pieds

Le premier vol de P2, piloté par Todd Dafton et Caleb Quick, a duré 90 minutes, atteignant une vitesse de 210 kts (388,9 km/h) et une altitude de 15 000 pieds (soit 4 500 m). L’avion sera principalement utilisé pour les essais avioniques, les essais de fluides inflammables et les essais par temps froid et chaud dans la chambre climatique de la base aérienne de l'US Air Force d’Eglin, en Floride.

En fret ou transport de passagers, 19 places offertes

« Le programme Cessna SkyCourier poursuit sa progression. Ce dernier vol annonce sous peu le démarrage de la production de ligne à Wichita avant que les premiers Cessna SkyCourier ne soient remis à nos clients », a déclaré Chris Hearne, vice-président principal, Ingénierie et programmes chez Cessna. Le Cessna SkyCourier sera offert dans diverses configurations, y compris une version fret capable d'une charge utile de 2,7 t et une version passagers de 19 places, le tout basé sur la plate-forme commune.