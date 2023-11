Un troisième Bell 429 HEMS pour Air Zermatt

Au début de novembre 2022, Bell a annoncé la signature d'un contrat d'achat d'un Bell 429 à Air Zermatt. Il s'agit du troisième appareil configuré par Bell HEMS (Helicopter Emergency Medical Service, soit Service médical d'urgence par hélicoptère) à faire partie de la flotte active de la société suisse de transport et de sauvetage. Cet appareil vient d'être livré à l'opérateur suisse.

Pour les opérations de recherche et de sauvetage

Air Zermatt a continuellement évolué au cours de son histoire de plus de 50 ans, faisant croître ses opérations de sauvetage d'un seul appareil à une flotte de onze hélicoptères. Des vols de transport et de tourisme ainsi que des opérations de sauvetage allant du plus simple au plus extrême peuvent être réalisés avec cette flotte. Le Bell 429 est le modèle de Bell qui connaît le plus de succès en Europe dans les segments des entreprises, des services d'urgence et des forces de l'ordre, avec plus de 400 appareils en service dans le monde. Avec une conception centrée sur la mobilité des passagers et les services d'urgence en matière de soins de santé, le Bell 429 offre selon son constructeur le plus grand espace cabine sur le marché des hélicoptères bimoteurs légers, avec un plancher plat et sept sièges passagers. Associée à des caractéristiques de vol fluides et à une grande fiabilité, la cabine peut également accueillir confortablement deux civières, un autre avantage important pour les opérations HEMS.