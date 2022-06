Un train d'atterrissage signé Safran pour Lockheed Martin

Un train d'atterrissage Safran Landing Systems pour Lockheed Martin...

Une des filiales canadiennes de Safran, Safran Landing Systems Canada Inc. spécialisée dans les trains d'atterrissage a remporté un contrat auprès du constructeur aéronautique nord américain Lockheed Martin afin d'assurer la conception, le développement et la qualification d'une structure de train d'atterrissage pour un nouvel avion. Cette structure comprendra une conception inédite et sur mesure du train d'atterrissage avant et principal.

...Et le futur avion militaire de l'avionneur de Besthesda.

Cet ensemble de train d'atterrissage se destine à un avion militaire de nouvelle génération, développé par l'avionneur de Bethesda. Pour le moment, aucune image du futur appareil n'a été révélée, tout au plus juste une courte séquence vidéo a dévoilé un appareil dont le dessin n'est sans doute pas celui du chasseur "de sixième génération"... Si toutefois il se destine à un tel appareil. Reste que ce travail de conception globale du train , qui comprendra tous les essais de qualification du train d'atterrissage, sera réalisé par l'équipe de Safran Landing Systems Toronto, au Canada.