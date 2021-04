Un sixième et dernier G700 pour les essais en vol

Un sixième G700 aux essais...

Gulfstream a annoncé le 15 avril 2021 que le biréacteur Gulfstream G700 dédié aux essais confort cabine a volé pour la première fois et se joint maintenant aux cinq autres avions d’essai déjà en cours d’application dans le cadre du programme de certification. L’avion entièrement équipé a décollé le 15 avril et a volé 3 heures et 36 minutes, atteignant une altitude de 48 000 pieds soit 14 630 mètres et une vitesse de pointe de Mach 0.935. Le régime d’essai comprendra plus de 15 500 points d’essai, validant toutes les facettes de la cabine afin d’assurer le maximum de confort et de fiabilité intérieurs lors de la livraison des clients.

...dits de confort cabine

Le premier G700 entièrement équipé dispose de ce que Gulfstream appelle l'ultragalley soit 3 m d’espace de comptoir. Cet appareil dédié aux essais est également aménagé avec un espace dédié à l’équipage, une aire de divertissement et de présentation, une salle à manger et un espace de réunion à six personnes et un espace avec garde-robe pleine longueur. Les éléments intérieurs incluent entre autres un plancher en pierre naturelle dans la cuisine et des comptoirs en quartz. L’avion est propulsé par des turboréacteurs Rolls-Royce Pearl 700 et peut voler à sa croisière à grande vitesse de Mach 0,90 pour 6 400 nautiques ou 11 853 kilomètres ou à sa croisière à longue portée de Mach 0,85 pour 7 500 nautiques ou 13 890 km. Le G700 sera le principal concurrent du Bombardier Global 7500.