Un selfie de Tianwen 2 partagé pour la fête nationale chinoise

La sonde spatiale chinoise Tianwen 2 (Question au ciel 2, en mandarin) a été lancée le 29 mai dernier vers l'astéroïde (469219) Kamo’oalewa.

Le 1er octobre (jour de la fête nationale en Chine), l’engin se trouvait à environ 43 millions de km de la Terre et à 45 millions de km de sa cible.

Pour