Un selfie de Tianwen 2 partagé pour la fête nationale chinoise

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 1er octobre, la CNSA a célébré la mi-parcours de sa sonde lancée à l’assaut d’un astéroïde pour une mission de retour d’échantillons… dans dix ans.
La sonde spatiale chinoise Tianwen 2 (Question au ciel 2, en mandarin) a été lancée le 29 mai dernier vers l'astéroïde (469219) Kamo’oalewa.
Le 1er octobre (jour de la fête nationale en Chine), l’engin se trouvait à environ 43 millions de km de la Terre et à 45 millions de km de sa cible.
Pour
Pour célébrer cette étape (et la fête nationale), l’Agence spatiale chinoise
