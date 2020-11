Un premier Su-57 de série réceptionné en décembre 2020

Un premier appareil de série en décembre

Le ministère russe de la Défense recevra le premier chasseur su-57 de cinquième génération produit en série en décembre. « Le ministère de la Défense obtiendra le premier Su-57 produit en série avec le moteur première étape en décembre de cette année et quatre autres avions de ce type en 2021 », a déclaré une source anonyme. Le taux de livraison du Su-57 sera poussé à 15 avions par an, au maximum. 76 Su-57 devraient ainsi être livrés jusqu’en 2028, d'après le contrat signé en 2019.

Turboréacteur izdeliye 30 étape 2

Les livraisons de chasseurs Su-57 avec le moteur deuxième étape devraient commencer en 2022. Le Su-57 a pris le ciel pour la première fois le 29 Janvier 2010. Par rapport à ses prédécesseurs, le Su-57 combine les fonctions d’un avion d’attaque et d’un avion de chasse tandis que l’utilisation de matériaux composites et de technologies d’innovation et la configuration aérodynamique du chasseur assurent le faible niveau de radar et de signature infrarouge. L’armement de l’avion comprendra notamment des missiles hypersoniques. Le Su-57 a notamment été testé avec succès dans des conditions de combat en Syrie.