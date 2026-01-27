Un nouveau casque TopOwl pour l’Espagne
Un nouveau casque TopOwl pour l’Espagne
© Gaétan Powis
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 27 janvier 2026 à 07:00

422 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Un nouveau casque TopOwl pour l’Espagne

Thales va développer une nouvelle version de son casque : le TopOwl Digital Display. Deux améliorations majeures sont attendues, et Thales prévoit déjà de futures capacités. Commandé par l’Espagne, ce casque sera également intégré dans les futurs NH-90FS français.

Suite à l’achat de 31 hélicoptères de transport moyen NH90, l’Espagne, au travers de l’Agence Otan de gestion des hélicoptères (Nahema), a notifié Thales pour le développement d’améliorations au profit du casque TopOwl. Ces améliorations sont menées conjointement par la Direction générale de l’armement (DGA) et son équivalent espagnol,

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Rheinmetall et OHB : une alliance allemande pour un OneWeb militaire ?
Espace

Rheinmetall et OHB : une alliance allemande pour un OneWeb militaire ?

Les industriels allemands OHB et Rheinmetall discutent d’une possible coentreprise dédiée au développement d’une constellation satellite de communication sécurisée en orbite basse qui serait mise à di ...

Commandes en 2025 : Airbus Helicopters dévoile de bons résultats
Défense

Commandes en 2025 : Airbus Helicopters dévoile de bons résultats

Boosté par de récentes commandes, Airbus Helicopter a présenté une bonne année 2025 au niveau des commandes. Au total, l'hélicoptériste européen s'offre 28 % des parts des commandes d'hélicoptères mil ...

Contrat ferme entre Bristow et Electra Aero
Industrie

Contrat ferme entre Bristow et Electra Aero

Bristow convertit sa lettre d’intention de précommande auprès d’Electra Aero. Une première commande ferme pour l’EL9.

Gaétan Powis
Gaétan Powis
27/01/2026 07:00
422 mots

Défense

Un nouveau casque TopOwl pour l’Espagne

Thales va développer une nouvelle version de son casque : le TopOwl Digital Display. Deux améliorations majeures sont attendues, et Thales prévoit déjà de futures capacités. Commandé par l’Espagne, ce casque sera également intégré dans les futurs NH-90FS français.

Un nouveau casque TopOwl pour l’Espagne
Un nouveau casque TopOwl pour l’Espagne

Suite à l’achat de 31 hélicoptères de transport moyen NH90, l’Espagne, au travers de l’Agence Otan de gestion des hélicoptères (Nahema), a notifié Thales pour le développement d’améliorations au profit du casque TopOwl. Ces améliorations sont menées conjointement par la Direction générale de l’armement (DGA) et son équivalent espagnol, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

Première amélioration

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Rheinmetall et OHB : une alliance allemande pour un OneWeb militaire ?
Espace

Rheinmetall et OHB : une alliance allemande pour un OneWeb militaire ?
Commandes en 2025 : Airbus Helicopters dévoile de bons résultats
Défense

Commandes en 2025 : Airbus Helicopters dévoile de bons résultats
Contrat ferme entre Bristow et Electra Aero
Industrie

Contrat ferme entre Bristow et Electra Aero