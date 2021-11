Un F-35B britannique perdu en mer Méditerranée

Peu après le décollage...

C'est vraisemblablement peu après son décollage du pont du porte-avions HMS Queen Elizabeth qu'un Lockheed Martin F-35B aux couleurs britanniques s'est écrasé en mer lors d'une opération de routine en Méditerranée. L'enquête n'a pour le moment pas déterminé quelles sont les circonstances exactes et précises de l'accident, le pilote ayant été récupéré sain et sauf. Le HMS Queen Elizabeth compte à son bord huit F-35B britanniques et dix F-35B du corps des Marines américain. Les monoréacteurs ont effectué environ 2 000 décollages et atterrissages à bord du HMS Queen Elizabeth sans aucun incident majeur au cours des six derniers mois.

...Et il sera probablement récupéré

L'appareil devrait en toute logique être récupéré. Les F-35B du HMS Queen Elizabeth ont précédemment participé à des frappes contre les restes de l'État islamique en Irak et en Syrie tandis que récemment, la flotte britannique a franchi une nouvelle étape, en franchissant le cap des 10 000 heures de vol sur l'avion de Lockheed Martin. Le F-35B qui s'est écrasé en mer appartenait selon toute vraisemblance au Squadron 617 "Dambusters", les fameux briseurs de barrages.