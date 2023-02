Un contrat sans précédent portant sur plus de 800 moteurs LEAP a été signé par Air India.

Un contrat record avec CFM International

Air India a signé un contrat record avec CFM International pour l'achat de plus de 800 moteurs LEAP, dont 420 moteurs LEAP-1A, 380 LEAP-1B, ainsi que des moteurs de rechange. Cette commande ferme permettra d'équiper exclusivement la nouvelle flotte de la compagnie, composée de 210 Airbus A320/A321neo et de 190 Boeing de la famille 737MAX.

H. Lawrence Culp, Jr., président-directeur général de GE et directeur général de GE Aerospace, s'est félicité du choix d'Air India pour cette commande historique. Il a également souligné la satisfaction de GE de poursuivre son partenariat de longue date avec CFM. Selon lui, grâce au moteur LEAP, Air India pourra optimiser son efficacité énergétique et réduire considérablement les émissions de CO2 de sa flotte de moyen-courriers.

De son côté, Olivier Andriès, directeur général de Safran, a exprimé sa fierté et son honneur de la confiance renouvelée d'Air India envers CFM. Pour M. Andriès, cette commande historique permet à Air India de soutenir sa croissance continue et de jouer un rôle important dans le développement économique de l'Inde. Il a également affirmé l'engagement de Safran à soutenir la production et les activités d'après-vente du moteur LEAP en Inde, grâce à ses capacités actuelles et futures ainsi qu'à ses partenariats locaux.

Air India est devenue le premier client du LEAP-1A

Air India est cliente de CFM depuis 2002, année où la compagnie a mis en service une flotte d'Airbus A320ceo propulsés par des moteurs CFM56-5B. En 2017, Air India est devenue le premier client du LEAP-1A en Inde, en équipant sa flotte d'A320neo du nouveau moteur de CFM.

