Un capteur simple et pratique pour compter les efforts supportés

Un capteur à la fois rustique et pratique, peu sensible à la météo et qui peut être stocké de manière presqu’indéfinie avant d’être à nouveau employé. Le tout sans stockage informatique ni risque potentiel de pertes de données. C’est le système créé par une petite société française établie à Besançon, SilMach. Son dispositif a été employé jusqu’alors sur avion, hélicoptère et ponts du génie militaire. Sa simplicité fait sa force.