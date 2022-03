Ukraine : avalanche de suspensions de lignes pour les compagnies aériennes

Suite à l'annonce de la fermeture de l'espace aérien ukrainien jeudi 24 février dans la nuit, suivie par celui de la Moldavie, de nombreuses compagnies européennes ont annoncé en cascade des suspensions de liaisons vers le territoire ukrainien.

La compagnie airBaltic a ainsi annoncé sur Twitter l'annulation de tous ses vols vers l'Ukraine jusqu'au 13 mars.

Austrian Airlines, qui avait déjà suspendu ses vols vers Kyiv (Kiev) et Odessa depuis le 21 février, a ajouté la suspension de la desserte de Lviv (Lvov) suite à la fermeture de l'espace aérien ukrainien. Pour l'instant, les liaisons sont suspendues jusqu'au 26 mars.

La compagnie low cost flydubai a annoncé de son côté que l'ensemble des liaisons entre Dubai et l'Ukraine étaient suspendues jusqu'au 8 mars. flydubai a aussi suspendu deux dessertes vers la Russie (Krasnodar et Rostov) et sa liaison vers Minsk (Biélorussie).

Air France a annoncé le 22 février qu'elle avait suspendu ses deux fréquences hebdomadaires entre Paris CDG et Kiev "jusqu'à nouvel ordre". KLM a annoncé qu'elle avait suspendu sa desserte de Kiev il y a déjà dix jours.

LOT Polish Airlines a aussi annoncé qu'elle suspendait toutes ses dessertes vers l'Ukraine "jusqu'à nouvel ordre" et elle a aussi suspendu ses vols vers Chisinau (Moldavie).

Lufthansa avait déjà annulé ses vols vers Kyiv et Odessa un peu plus tôt dans la semaine et annoncé la suspension de sa desserte de Lviv (Lvov) aujourd'hui.

Ryanair a annoncé que toutes ses dessertes vers l'Ukraine étaient suspendues pour quatorze jours. SWISS et la compagnie low cost hongroise Wizz Air ont fait de même.

Au-delà des vols suspendus suite aux fermetures des espaces aériens ukrainiens et moldaves, des perturbations sont aussi intervenues suite à des mesures de rétorsion de pays d'Europe Occidentale vis à vis de la Russie. Le premier à réagir a été le Royaume-Uni qui a annoncé une interdiction de desserte du territoire britannique pour Aeroflot (membre de l'alliance Skyteam) et pour les autres compagnies régulières russes. La Russie a rétorqué en en bannissant de son espace aérien tous les avions relevant du Royaume-Uni. Parallèlement, IAG (qui regroupe British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling) a annoncé qu'il arrêtait de survoler le territoire de la Russie. British Airways a aussi suspendu sa desserte de Moscou. De son côté, Air France a annoncé qu'elle faisait passer sa desserte de Moscou, de 12 à 7 vols hebdomadaires et que les équipages Air France ne seraient plus hébergés à Moscou. La desserte de Saint Pétersbourg reste pour l'instant inchangée. LOT, a aussi annoncé une suspension de ses dessertes de Moscou et Saint Petersbourg. Enfin, la FAA (Autorité américaine de l'Aviation civile) a interdit aux compagnies de survoler l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, à moins de 160 milles nautiques de la frontière ukrainienne.