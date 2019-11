UAC veut construire six MC-21 en 2021

La société russe United Aircraft Corporation (UAC) prévoit de fabriquer six MC-21 en 2021 et deux fois plus d'appareils du même type en 2022, portant ainsi la production à 72 appareils d'ici 2025, a déclaré mardi Valéry Okulov, conseiller du directeur général d'UAC. "Il est prévu de fabriquer six avions MC-21 en 2021, douze en 2022 et 25 en 2023. Il est prévu de porter la production de MC-21 à 72 par an d'ici 2025", a-t-il commenté.

Valéry Okulov a également déclaré qu'il était prévu de produire 155 SSJ 100 d'ici la fin de 2019, 185 de ce type en 2020, et 215 en 2021.

Le PDG d'UAC, Youri Slyusar, a déclaré à la mi-novembre que la société prévoyait d'augmenter la production d'avions de passagers monocouloirs moyen-courriers MC-21 à 120 par an. Jusqu'à présent, la société est capable de fabriquer 70 avions de ce type par an.