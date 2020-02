UAC créée sa division aviation commerciale

Les principaux efforts de cette nouvelle entité dans un proche avenir seront axés sur la poursuite et la fin des essais du MC-21-300 et sa production en série, la modernisation du Sukhoi SuperJet 100 et sa version d’affaires, la création d’un système unifié de MRO et mercatique.

« La consolidation des principales capacités scientifiques et de production de l’industrie aéronautique civile permettra une mise en œuvre plus efficace des programmes existants et l’élaboration de nouveaux projets. Il est prévu de réaliser des progrès significatifs dans le domaine du service de soutien après-vente, d’optimiser les processus opérationnels et d’accroître considérablement l’attractivité des avions commerciaux russes sur le marché », a commenté UAC.