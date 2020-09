Twin Jet remonte en puissance

Alors que le trafic post-Covid se rétablit très progressivement, Twin Jet reconstitue son réseau. Depuis le 14 septembre, la petite compagnie française a repris deux à trois vols hebdomadaires entre Paris Orly et Mende et deux à trois vols hebdomadaires entre Paris Orly et Le Puy-en-Velay. Sur les transversales, Twin Jet a repris des lignes au départ de Metz-Nancy vers Marseille et retour (1 à 4 vols hebdomadaires), vers Toulouse (1 à 3 vols hebdomadaires) et Lyon (1 à 3 vols hebdomadaires). Elle opère aussi les lignes Strasbourg-Lille (2 à 4 vols hebdomadaires) et Pau-Marseille (1 à 3 vols hebdomadaires).

Trois lignes européennes

A compter du 12 octobre, la compagnie Twin Jet va aussi proposer des lignes au départ de Lyon vers Stuttgart (1 à 3 vols hebdomadaires) et vers Zurich (1 à 3 vols hebdomadaires). Le transporteur assurera aussi une liaison Marseille-Milan (de 1 à 3 vols hebdomadaires). Rappelons qu'en exploitation normale, Twin Jet opère une flotte de 13 appareils turbopropulseurs Beechcraft 1900. Elle est aussi partenaire du programme de fidélité, Flying Blue.