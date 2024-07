Turkish Airlines dévoile sa nouvelle classe affaires : la Suite Crystal

La compagnie Turkish Airlines a profité de l'édition 2024 du salon aéronautique de Farnborough (Grande-Bretagne) pour dévoiler sa nouvelle suite Crystal de classe affaires. Elle est la première de Turkish Airlines à proposer une porte coulissante et un panneau pour plus d’'intimité en vol. Les nouveaux sièges présentent une largeur généreuse de 58 centimètres, offrant davantage d'espace pour les pieds, et disposent d’un accès direct à l'allée pour tous les passagers, avec chaque Suite équipée d’un hublot présentant une visibilité totale. Conformément à l'identité de la marque « Flow » de la compagnie, les nouvelles suites présentent des couleurs plus claires et plus chaudes, des tables imitation marbre et des finitions en or rose.

Des sièges conçus par TCI Aircraft Interiors

On retrouve dans la Suite Crystal les meilleurs fonctionnalités et appareils qui font la réputation de Turkish Airlines et lui permettent d’améliorer l'expérience clients, comme des lumières d'ambiance et de lecture réglables, des prises de courant universelles de type C, un chargeur sans fil, une prise audio à réduction de bruit, un miroir réglable, un siège ergonomique à rangement fermé et un écran de 22 pouces (55,9 cm). Les nouveaux sièges de la compagnie ont été conçus par sa filiale, TCI Aircraft Interiors, afin de créer un produit sur mesure unique comportant des éléments en cuir et en tissu provenant de Turquie, soulignant les racines de la compagnie aérienne.

Les nouveaux sièges, qui seront utilisés sur les vols transcontinentaux, seront progressivement installés sur les Airbus A350 commandés par la compagnie, et il est également prévu qu'ils soient installés sur la flotte existante de Boeing 777.