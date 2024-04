Turkish Airlines a dépassé de 27% sa capacité pré-crise en 2023

Turkish Airlines a franchi une nouvelle étape de son développement très dynamique en 2023, en transportant 83,4 millions de passagers, dans un contexte de tensions géopolitiques et d’incertitudes macro-économiques. Turkish Airlines a augmenté sa capacité de transport domestique de 23,5 % par rapport à 2022, avec un nombre de passagers dépassant les 30 millions. En outre, sur les routes internationales, la capacité a augmenté de 16 % et Turkish Airlines a transporté 53 millions de passagers, soit une augmentation de 14 %. Notamment, le nombre de passagers dans les pays européens où la population turque est importante a augmenté de plus de 20 % d'une année sur l'autre.

Alors qu'en 2023, la capacité internationale globale des compagnies aériennes accusait un retard de 12 % par rapport aux chiffres de 2019, comme l'indique l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA), Turkish Airlines s'est démarquée de l'industrie en dépassant de 27 % sa capacité internationale de 2019. En outre, grâce aux investissements réalisés dans les infrastructures aéronautiques, l'aéroport d'Istanbul est devenu le premier aéroport européen en nombre de vols quotidiens.

Turkish Airlines vise une flotte de 800 avions d’ici 2033

En desservant 133 pays et 364 destinations avec 24 avions cargos et 416 avions passagers, Turkish Cargo a augmenté ses tonnes-kilomètres de fret de 16% par rapport à 2019. Triplant sa part de marché sur le marché du fret aérien au cours des 10 dernières années, la compagnie a renforcé son succès en se classant quatrième parmi les meilleurs transporteurs de fret aérien au monde selon les données 2023 de l'IATA.

Turkish Airlines vise à étendre sa flotte à 800 avions d'ici 2033, année qui marquera le centième anniversaire de la compagnie. Le nombre d'avions a augmenté de 12 % pour atteindre 440 en 2023, malgré les défis mondiaux en matière d'achat d'avions et les difficultés dans la production et la livraison d'avions. Rappelons ainsi que Turkish Airlines a confirmé auprès d’Airbus à la mi-décembre 2023 une commande de 220 appareils, composée de 150 Airbus A321neo et 70 Airbus A350 (50 A350-900, 15 A350-1000 et 5 avions cargo A350F). Le tout assorti de droits d’achats pour 125 appareils suppléementaires. Les résultats obtenus en 2023, démontrent l’engagement de la compagnie envers les objectifs fixés pour 2033, qui visent à générer une valeur ajoutée substantielle pour toutes les parties prenantes : augmentation des revenus à plus de 50 milliards de dollars, plus de 170 millions de passagers transportés à horizon du 100ème anniversaire.

Jean-Baptiste HEGUY