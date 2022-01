Turkish Aerospace Industries investit massivement pour le TF-X

Des bâtiments inaugurés début janvier...

Pour le TF-X ou plutôt MMU, l'avion de combat national turc, les investissements ont été massifs. C'est le 6 janvier 2022 qu'ont été officiellement inaugurés le Centre d'ingénierie de l'avion de combat national, le bâtiment de production composite, le Centre d'ingénierie des systèmes spatiaux et le Centre de contrôle de la maintenance et de la réparation des composants au niveau de l'usine ont été récemment ouverts par TAI (Turkish Aerospace Industries). Le calendrier est plutôt serré, puisque le TF-X MMU sera dévoilé pour la première fois le 18 mars 2023 et effectuera son vol inaugural en 2026. La maquette de l'appareil a été dévoilée lors du 53e Salon du Bourget, en 2019.

...Une soufflerie en supplément...

Le TF-X sera un jet de cinquième génération dont les caractéristiques seront similaires à celles du F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Cet appareil de fabrication nationale est conçu pour remplacer les chasseurs F-16 de l'armée de l'air turque de différents modèles puisque ces appareils sont de type F-16C Block 30 pour les plus anciens d'entre-eux aux F-16D Block + 50, qui seront progressivement retirés du service au cours de la décennie 2030. Pour le moment, la maquette de l'appareil fait l'objet d'essais en soufflerie, laquelle a été bâtie spécialement à cet effet. Un maximum de pièces seront produites en Turquie, dont les turboréacteurs et trains d'atterrissage en dehors de la cellule de l'appareil.

...Et 95 000 m2 dédiés aux composites

Le centre de production de matériaux composites ne sera pas seulement et uniquement dédié au futur avion de combat turc. Avec 95 000 m2, la bâtiment permettra à TAI de travailler les deux plus grands constructeurs aéronautiques, soient Airbus et Boeing.