Turkish Aerospace : accord avec le néerlandais NLR

L'accord-cadre qui vient d'être signé entre Turkish Aerospace Industries et le Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR), l'équivalent de l'Onera aux Pays-Bas, vise à explorer plusieurs domaines de coopération : recherche aérospatiale, formations, essais, modélisation, simulation et nouvelles techniques de production. L'accord vise à renforcer les relations qui peuvent déjà exister entre Turkish Aerospace Industries et le NLR. Une démarche soutenue par la récente visite du NLR par le président de Turkish Aerospace, le Dr. Temel Kotil. Ce dernier, à qui Turkish Airlines doit sa fulgurante croissance, a bien l'intention de faire profiter Turkish Aerospace Industries de ses qualités de stratège.