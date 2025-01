Turbotech, Safran et Air Liquide valident la faisabilité d’une turbine à l'hydrogène liquide pour l’aviation légère

Première turbine à gaz alimentée depuis un réservoir d’hydrogène pour l'aviation légère

Turbotech, Safran et Air Liquide ont réussi la démonstration au sol de la première turbine à gaz alimentée depuis un réservoir d’hydrogène liquide pour le marché de l’aviation légère, sur la zone d’essais du Campus Technologies Grenoble d’Air Liquide. Cet essai s’inscrit dans le cadre du projet BeautHyFuel destiné à évaluer des solutions de propulsion à hydrogène pour l’aviation légère. Il fait suite à une première campagne d’essais de qualification du moteur réalisée en janvier 2024 sur le site d’ArianeGroup à Vernon.

BeautHyFuel

Soutenu par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) dans le cadre du Plan de Relance, BeautHyFuel est piloté par Turbotech et Elixir Aviation, en partenariat avec Safran, Air Liquide et Daher. Turbotech, Safran et Air Liquide ont clôturé au mois de septembre 2024 la démonstration au sol d’une turbine à gaz aéronautique à hydrogène utilisant un cycle régénératif ultra-performant et alimentée depuis un réservoir d’hydrogène liquide. Cette démonstration fait suite à une première phase d’essais réalisés en janvier 2024 avec une alimentation d’hydrogène stocké sous forme gazeuse, destinée à effectuer une première caractérisation du moteur. Le raccordement à un système de stockage liquide cryogénique (-250°C) développé par Air Liquide permet cette fois de démontrer l’intégration de bout en bout d’un système propulsif représentatif de toutes les fonctions sur un avion complet.

Une densité énergétique proche d’une solution classique Avgas ou Jet A1

« C’est une avancée majeure dans la transition vers un mode de propulsion aéronautique totalement décarboné, et réellement utilisable, dès lors que le monde produira de l’hydrogène vert en masse. Ces travaux avaient pour objectif d’offrir une densité énergétique proche d’une solution classique Avgas ou Jet A1, tout en prenant en compte les contraintes d’intégration, d’opérabilité et de certification d’une chaine de propulsion à hydrogène cryogénique. Un remarquable travail d’équipe, mené entre des grands groupes et des PME : une réussite rapide et totale ! » commente Damien Fauvet, PDG de Turbotech.

Une solution technologique de propulsion complète sans émission de carbone en vol

« Cette seconde étape boucle le projet, » souligne Pierre-Alain Lambert, Directeur des programmes hydrogène de Safran. « Avec le couplage au système de stockage cryogénique d’Air Liquide, qui apporte la densité énergétique nécessaire pour des applications aériennes, nous faisons la démonstration qu’une solution technologique de propulsion complète sans émission de carbone en vol est possible, et qu’elle est directement intégrable dans des aéronefs légers. Pour Safran, cela complète la gamme de nos explorations agiles à petite échelle, très précieuses pour lever certains verrous de la propulsion hydrogène pour l’aviation commerciale », ajoute Pierre-Alain Lambert.

L'hydrogène, un des éléments clés pour la transition énergétique

« La décarbonation nécessite des collaborations étroites entre les différents acteurs industriels », commente Xavier Traversac, Directeur Général, Air Liquide Advanced Technologies. « Nous sommes fiers de participer à ce projet en tant qu'expert reconnu des technologies hydrogène et partenaire pour accélérer l'innovation, notamment grâce à notre zone d'essais du Campus Technologies Grenoble. L'hydrogène est un des éléments clés pour la transition énergétique et ce succès est un pas de plus vers une aviation bas carbone ».

Définir puis tester au sol une chaine de propulsion hydrogène

Turbotech, Elixir Aircraft, Safran, Air Liquide et Daher se sont associés en juin 2022 dans un projet de recherche commun appelé BeautHyFuel. L’objectif de ce projet est de définir puis tester au sol une chaine de propulsion hydrogène dans une gamme de puissance adaptée à l’aviation légère, et d’élaborer une méthodologie pour la certification de l’intégration de cette chaîne propulsive. BeautHyFuel bénéficie de la combinaison unique des technologies de turbomachines légères ultra- efficientes développées par Turbotech, de l’expertise de Safran en tant que motoriste aéronautique et concepteur de circuits carburants, des technologies de stockage d’hydrogène cryogénique d’Air Liquide pour la propulsion spatiale et aéronautique, d’Elixir en tant qu’avionneur innovant pour l’aviation légère, et de l’expérience de Daher en matière de développement, certification, production et maintenance d’aéronefs.

Le projet BeautHyFuel bénéficie du soutien de l’Etat français, mis en œuvre par la DGAC dans le cadre du Plan de Relance. Il complète d’autres initiatives prises par Safran pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le transport aérien.