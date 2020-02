Tupolev fait voler son premier Tu-160M

Le premier Tu-160 "Blackjack" modernisé a décollé pour la première fois le 2 février de l’aéroport de l’usine aéronautique de Kazan pour un vol d'une durée de 34 minutes, train sorti. L'équipage de la base d’essais en vol de Tupolev à Joukovsky a indiqué que l’avion avait atteint une altitude maximale de 1 500 mètres (4 920 pieds) et s’était bien comporté.

Le bombardier Tu-160M qui a effectué ce premier vol est en fait l'ancien bombardier Tu-160 "Igor Sikorsky" (n°14, couleur rouge), baptisé du nom d'un russe célèbre comme tout le reste de la flotte de Tu-160 en service.

Les Tu-160 nouvellement fabriqués et les versions améliorées ne seront pas différents les uns des autres, mais ils ont toutefois reçu des dénominations différentes de la part du ministère de la Défense : Tu-160M pour les appareils améliorés et le Tu-160M2 pour les bombardiers sortant d'usine, c'est-à-dire neufs et non reconstruits à partir des appareils et/ou cellules datant de l'époque soviétique.

Le Tu-160M dispose entre autres de la dernière suite de guerre électronique, d’un système de communication avancé avec une résistance au brouillage améliorée et des armes qui augmenteront ses capacités.