TUI poursuit avec les avions de ligne Embraer

Trois Embraer E195-E2 pour le premier semestre 2023 chez TUI

A priori, le groupe TUI a toujours besoin de modèles d'avions commerciaux de type Embraer bien que l'essentiel de son parc de moyen-courriers soit composé d'une trentaine de Boeing 737-700/800 et Boeing 737 MAX 8. Le groupe TUI ne compte en effet au registre que quatre Embraer E-190. Mais, la compagnie aérienne a décidé de poursuivre avec le constructeur brésilien en prenant trois Embraer E195-E2 propulsés par des Pratt & Whitney GTF en location auprès d'AerCap. L'arrivée des trois Embraer E195-E2 est annoncée pour le premier semestre 2023.

E195-E2 : 136 sièges en classe unique chez TUI

TUI a choisi une configuration cabine pour 136 sièges en classe unique pour ses E195-E2. Les Embraer E190 de première génération prennent 112 passagers tandis que les Boeing 737-700 sont à 148 sièges. Même capacité pour les Boeing 737-800 et 737 MAX 8 : 189 sièges toujours en classe unique. Une gamme de capacité qui permet à TUI de "jouer" avec les évolutions de la demande. Le sort futur des E190 n'est pas précisé mais AerCap indique les locations d'Embraer E195-E2 sont partie intégrante du plan de renouvellement de flotte de TUI.

46 ventes d'Embraer E190-E2 et E195-E2 depuis le début 2022

Embraer a enregistré 46 ventes de E190-E2 et E195-E2 depuis le début 2022. La récente commande de SalamAir pour 6 E195-E2 (plus 6 options) a été précédée par celle de Porter Airlines pour 20 E195-E2 tandis que Azorra avait pris un mixte de E190-E2 et E195-E2 pour 20 exemplaires en janvier 2022 (plus 30 options). Embraer continue de vendre de l'E175 de première génération comme l'illustrent les commandes d'Alaska Airlines (8 fermes et 13 options) et d'American Airlines (trois).