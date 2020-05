Trois Gulfstream G700 aux essais

Et de trois

Gulfstream Aerospace a annoncé le 8 mai 2020 que les deuxième et troisième Gulfstream G700 ont pris leur envol, faisant ainsi progresser la campagne d'essais en vol du nouveau biréacteur de l'avionneur de Savannah vers la certification.

Le deuxième avion d’essai en vol G700 a effectué son premier vol le 20 mars, au départ de l’aéroport international Savannah/Hilton Head (SAV) et a volé pendant 2 heures et 58 minutes. L’avion a atteint une altitude de 45 000 pieds (soit 13 716 mètres) et une vitesse de Mach 0,85. Toujours au départ de SAV, le troisième avion d’essai en vol a volé pour la première fois le 8 mai, volant au-dessus de Savannah pendant 3 heures et 2 minutes. Il a également atteint une altitude de 45 000 pieds (soit 13 716 m) et une vitesse de Mach 0,85.

« Le programme d’essais en vol du G700 se déroule très bien, ce qui reflète les essais approfondis que nous avons menés dans nos laboratoires au sol », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. « Les trois avions d’essais en vol se comportent exactement comme nous nous y attendions ».

100 heures de vol

Les trois avions d’essai ont volé plus de 100 heures depuis le premier vol du programme, le 14 février 2020. Le G700 a atteint une altitude maximale de 54 000 pieds (soit 16 459 m) et une vitesse maximale de Mach 0,94. Les avions d’essai en vol actuels sont utilisés pour l’expansion de l’enveloppe de vol, les essais de flutter, les qualités de vol et de contrôle de vol, ainsi que les systèmes mécaniques, les vols avec utilisation des systèmes anti-givrage, entre autres essais.

20 hublots

Le G700 dispose d'une cabine avec 20 hublots ovales panoramiques Gulfstream et jusqu’à cinq espaces de vie, ainsi qu’un galley de plus de 10 pieds (3 m) d’espace de comptoir et une zone équipage ou un salon de passagers; une suite principale avec douche; et le seul système d’éclairage circadien (basé sur un cycle de 24 h).Le G700 est propulsé par des turboréacteurs Rolls-Royce Pearl 700 et peut voler à Mach 0,90 sur 6 400 nautiques (ou 11 853 kilomètres) ou à Mach 0,85 sur 7 500 nautiques (soit 13 890 km). Le G700 comprend également le poste de pilotage Symmetry Gulfstream avec manches de contrôle actif et le système prédictif d'atterrissage de Gulfstream.