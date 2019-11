Trent 1000 Ten, le problème des aubes réglé en 2021

Rolls-Royce a procédé à une évaluation technique détaillée de la conception des aubes de turbine haute pression qu'elle avait l'intention d'introduire au début de 2020. Mais le motoriste de Derby a constaté qu'elle ne serait pas aussi durable que prévu.

En réponse, Rolls-Royce va augmenter son stock de moteurs de secours et accélérer l'expansion de son réseau de maintenance. Le motoriste va ainsi transformer une partie de ses installations de Dahlewitz et de Montréal en centres de service pour les Trent 1000, afin de fournir une capacité de révision à court terme, et a obtenu l'accès à un autre banc d'essai à Dallas, aux Etats-Unis. Le motoriste investira également dans des capacités supplémentaires à Londres Heathrow et Derby.

Le fabricant ajoute qu'il va « intensifier » son investissement dans l'ingénierie pour soutenir l'équipe spécialisée qui se concentre sur la résolution du problème de cette aube de turbine haute pression.

Ces derniers temps, Rolls-Royce a du faire face à trois problèmes importants, qui ont affecté les trois versions de ses Trent 1000 soit les moteurs Package B et C auxquels s'ajoute le problème engendré par le Ten.