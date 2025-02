Treizième et dernier vol pour le XB-1 de Boom Supersonic

Le XB-1 part à la retraite après une courte carrière et avoir effectué treize vols d’essais, dont deux à la vitesse supersonique. Le démonstrateur technologique a ainsi prouvé la faisabilité du vol au-delà de Mach 1 et même mieux, la possibilité de passer à vitesse supersonique sans avoir recours à la post-combustion et dans une certaine discrétion.