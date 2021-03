Transport aérien : "la santé, nouvel élément de son développement durable"

Invité du Centre d'Etude et Prospective Stratégique (CEPS), Patrick Ky, directeur général de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA), estime que l'une des conséquences de la pandémie sera la prise en compte du facteur santé dans le périmètre d'action de l'agence qui pourrait bien s'élargir à d'autres problématiques. L'occasion aussi de revenir sur les suites des accidents du Boeing 737 MAX dans les relations avec la FAA et la formation des pilotes ainsi que la prise en compte des nouvelles technologies vers un avion encore plus décarboné.