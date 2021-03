Comme chaque année, SITA a récemment publié son rapport "Air Transport IT Insight", qui fait le point sur les attentes de l'ensembles des acteurs du transport aérien en matière de numérisation. Un sujet détaillé dans une table ronde par David Lavorel, président de SITA Airports and Borders, et Sergio Colella, président de SITA pour la région Europe.