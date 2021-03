L’Académie de l'Air et de l'Espace a organisé les 11 et 12 mars un grand colloque baptisé "Transport aérien en crise et défi climatique". Avec de multiples interventions de scientifiques, d'acteurs du transport aérien et de représentants des compagnies aériennes, cette grande manifestation a permis de refaire un tour d'horizon très complet sur tous les enjeux lié à l'avion "décarboné".