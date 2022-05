Transport aérien : vers une pénurie d'avions en 2023 ?

Pénurie de moyen-courriers à partir de 2023 ?

Le loueur Air Lease Corp., animé par John Plueger et Steven Udvar-Hazy, n'exclut pas une pénurie de moyen-courriers à partir de 2023 et au delà, rapporte la banque d'investissements Jefferies. Si le marché intérieur chinois redonne des signes de faiblesse pour cause de politique zero Covid, les marchés intérieurs nord-américain et européen sont désormais en pleine croissance, portés par l'assouplissement des contraintes sanitaires grâce à des politiques étatiques qui se sont révélées judicieuses. Et face à cette dynamique, une pénurie de moyen-courriers n'est pas à exclure. Premier facteur : Airbus a vendu toute sa production jusqu'en 2026. On comprend mieux pourquoi le constructeur européen confirme les 75 moyen-courriers par mois en 2025.

L'Airbus A321XLR reste un "game changer"

D'autant que chez Boeing on est toujours confronté aux retards pris dans les certifications des modèles 737-7 et 737-10. Le premier a été relancé par Southwest Airlines et Allegiant tandis que le second revendique plus de 500 ventes depuis son lancement lors de l'édition 2017 du Salon du Bourget. Et ces retards participent à une pénurie face aux calendriers demandés par les clients. Du coup, le report annoncé de l'entrée en service de l'Airbus A321XLR, premier semestre 2024 au lieu du troisième trimestre 2023, est vécu comme un non-évènement chez Air Lease Corp. qui estime toujours que l'avion est un "game changer" et particulièrement bien adapté à l'ouverture de nouvelles paires de destinations entre l'Europe et l'Amérique du Nord mais aussi entre les Amériques du Nord et du Sud.

Le Boeing 777X est à risques

L'inquiétude est plus forte concernant le programme Boeing 777X qui est désormais jugé comme "étant à risques" même si, du point de vue d'un loueur, les retards du programme ont des effets bénéfiques sur les loyers relatifs aux Boeing 777 de première génération. Interrogé sur la possibilité d'une annulation du programme lors d'une conférence à Dublin, Steven Udvar-Hazy a répondu "que cela dépendrait de ce à quoi ressemblera le conseil d'administration de Boeing dans 18 à 24 mois". Et de préciser : "ce que je veux dire, c'est que ces décisions de poursuivre ou non le programme ne seront probablement pas prises par ce conseil d'administration de toute façon".