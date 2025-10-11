Transport aérien français : la FNAM sonne l’alerte au décrochage
Transport aérien français : la FNAM sonne l’alerte au décrochage
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 11 octobre 2025 à 14:00

1137 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Transport aérien français : la FNAM sonne l’alerte au décrochage

Avec l’appui de l’IATA (Association internationale de transport aérien), la FNAM (Fédération nationale de l’Aviation et ses métiers) a récemment présenté à la presse des statistiques démontrant que la croissance du trafic aérien en France est en train de ralentir comparativement à la plupart des pays européens, notamment sous l’effet de la hausse de la TSBA (Taxe de solidarité sur les billets d’avions).

Une fois n’est pas coutume, c’est avec l’appui de l’IATA (Association internationale de transport aérien), en la personne de Rafael Schvartzman, vice-président régional Europe de l’organisation, que la FNAM (Fédération nationale de l’Aviation et ses métiers) a présenté à la presse un focus sur l’évolution sur les derniers mois du

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
A la une : Un véhicule martien modulaire européen à l’étude
Espace

A la une : Un véhicule martien modulaire européen à l’étude

Thales Alenia Space planche sur un moyen de rallier la Lune et Mars. Nous avons rencontré à ce sujet Xavier Roser, responsable de lignes de produits Exploration et Science à Thales Alenia Space en Fra ...

L'Ukraine va recevoir des canons antiaériens Skyranger 35 sur châssis de chars Leopard 1
Ukraine

L'Ukraine va recevoir des canons antiaériens Skyranger 35 sur châssis de chars Leopard 1

Un pays européen resté anonyme a financé la production de canons antiaériens mobiles Skyranger 35 pour l’Ukraine. Produit par Rheinmetall, ce canon antiaérien est capable de détruire des cibles aérien ...

F-15EX en Pologne : des officiers polonais ont effectué un vol à bord d'un Eagle II
Défense

F-15EX en Pologne : des officiers polonais ont effectué un vol à bord d'un Eagle II

Trois officiers de la Force aérienne polonaise ont pu se rendre sur les installations de Boeing Defense and Space de Saint-Louis (Missouri). Sur place, ils ont pu apprendre les capacités du F-15EX Eag ...

Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
11/10/2025 14:00
1137 mots

Aviation Civile

Transport aérien français : la FNAM sonne l’alerte au décrochage

Avec l’appui de l’IATA (Association internationale de transport aérien), la FNAM (Fédération nationale de l’Aviation et ses métiers) a récemment présenté à la presse des statistiques démontrant que la croissance du trafic aérien en France est en train de ralentir comparativement à la plupart des pays européens, notamment sous l’effet de la hausse de la TSBA (Taxe de solidarité sur les billets d’avions).

Transport aérien français : la FNAM sonne l’alerte au décrochage
Transport aérien français : la FNAM sonne l’alerte au décrochage

Une fois n’est pas coutume, c’est avec l’appui de l’IATA (Association internationale de transport aérien), en la personne de Rafael Schvartzman, vice-président régional Europe de l’organisation, que la FNAM (Fédération nationale de l’Aviation et ses métiers) a présenté à la presse un focus sur l’évolution sur les derniers mois du trafic aérien français. Et ces données sont plutôt inquiétantes.

Désengagement

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

A la une : Un véhicule martien modulaire européen à l’étude
Espace

A la une : Un véhicule martien modulaire européen à l’étude
L'Ukraine va recevoir des canons antiaériens Skyranger 35 sur châssis de chars Leopard 1
Ukraine

L'Ukraine va recevoir des canons antiaériens Skyranger 35 sur châssis de chars Leopard 1
F-15EX en Pologne : des officiers polonais ont effectué un vol à bord d'un Eagle II
Défense

F-15EX en Pologne : des officiers polonais ont effectué un vol à bord d'un Eagle II