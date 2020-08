Transformation numérique : Airbus accélère avec l'A321XLR

Un outil unique pour l'Airbus A321XLR

Commercialement important pour Airbus, l’A321XLR l’est aussi sur le volet stratégique de la transformation numérique impulsée par Guillaume Faury. C’est l’approche « Digital Design, Manufacturing and Services » ou DDMS pour faire plus court. « Une transition depuis des processus de développement séquentiels vers des processus de développement parallèles », avec à la clef « des avancées significatives sur le plan de la conception de nouveaux produits, des performances opérationnelles, du support et de la maintenance... ». En clair, utiliser un outil numérique unique englobant tous les métiers concernés pour « pousser en même temps l’ana- lyse du produit et son système industriel, l’opérationnel avion et les services avec des boucles de retour d’expérience,un mode plateaux et une conception participative......

Jumeau numérique

Sans être un nouvel avion, le mono-couloir intègre néanmoins un certain nombre de modifications structurelles pour remplir ses futures missions. Outre son réservoir permanent de 12 000 litres, l’appareil sera doté d’un train d’atterrissage renforcé pour supporter une masse maximale au décollage qui passe à 101 tonnes.....

Démonstrateurs physiques

Pour autant, ce nouvel environnement numérique ne fait pas disparaître l’utilisation de la « bonne vieille maquette » avec l’installation en cours de plusieurs « démonstra- teurs » permettant de vérifier et de valider les équipements et structures spécialement prévus pour l’A321XLR. Le « démonstrateur Structures » va ainsi se permettre un travail très concret sur l’assemblage critique de la jonction des sections de fuselage 15 et 17 ainsi que sur l’intégration du réservoir situé dans la soute et à l’arrière de la voilure......

Article à (re)découvrir en téléchargeant le pdf ci-dessous.