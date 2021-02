Transavia va ouvrir trois lignes au départ de Toulon au printemps

Alors que le transport aérien est toujours fortement touché par la crise liée à la pandémie du Covid-19, Transavia continue néanmoins à développer son réseau et vient d'annoncer le lancement pour le printemps de trois nouvelles dessertes au départ de Toulon-Hy Dès le 28 mars 2021, Transavia lancera trois vols quotidiens vers Paris-Orly (6h40, 9h45 et 18h), à partir de 39 euros l'aller simple TTC. Le 22 avril, la compagnie low cost lancera une desserte vers Brest, à raison de deux vols par semaine (lundi et jeudi), avec le même tarif d'appel. Le 23 avril, Transavia ouvrira une desserte vers Nantes, à raison de deux vols par semaine (vendredi et dimanche), là aussi à partir de 39 euros l'aller simple.

Transavia s'étend sur les vols intérieurs

Ces nouvelles destinations sont ouvertes à la réservation à partir du 2 février. Ces nouvelles lignes au départ de Toulon viennent s'ajouter à la liaison Toulon-Rotterdam assurée par Transavia Hollande, à raison de trois vols par semaine (mardi, jeudi, samedi) à partir de 35 euros TTC. Ce développement de réseau sur des lignes intérieures françaises pour Transavia, montre aussi que, maintenant qu'elle n'est plus soumise à une limitation de son périmètre de flotte, la filiale low cost d'Air France va continuer à monter en puissance, aux dépens de la filiale régionale du groupe, Hop ! Air France. Transavia dispose à présent d'une flotte de 40 avions, avec quatre bases françaises (Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier) et exploite en temps normal plus d'une centaine de liaisons aériennes.