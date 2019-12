Transavia débarquera à Bruxelles à l'été 2020

A compter du 30 mars 2020, la compagnie Transavia, filiale du groupe Air France-KLM débarquera à Bruxelles. Elle y proposera neuf nouvelles lignes vers six destinations. Vers l'Espagne, la compagnie ouvrira des lignes vers Alicante (5 vols hebdomadaires) et Ibiza (4 vols hebdomadaires). Vers la Grèce, Transavia lancera des liaisons vers Corfou (2 vols par semaine), Heraklion (2 vols par semaine) et Thessalonique (3 vols par semaine). La filiale d'Air France-KLM ouvrira aussi des lignes vers l'Italie (Vérone, 3 vols par semaine), le Portugal (Faro, 4 vols par semaine), Israël (3 vols par semaine) et Maroc (Agadir, 2 vols par semaine).

Transavia est en pleine expansion depuis que l'accord de périmètre qui limitait son développement a été levé. Elle possède six bases en Europe : Amsterdam, Rotterdam/La Haye, Eindhoven aux Pays-Bas, et Paris, Nantes et Lyon en France. Elle transporte 15 millions de passagers par an vers plus de 110 destinations.