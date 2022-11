Train+avion : la SNCF lance le billet numérique avec douze compagnies aériennes

Gagner en fluidité pour le parcours des passagers qui combinent des trajets en train et en avion. C'est l'objet du billet numérique que lance aujourd'hui, 16 novembre, la SNCF avec douze compagnies partenaires : Air France, Air Austral, Air Caraïbes, Corsair, Air Tahiti Nui, Air Transat, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Royal Jordanian, Vietnam Airlines et French bee. Avec la digitalisation du billet, les passagers ne sont plus obligés de passer en gare pour faire valider leur billet à l'aller ou au retour.

40 000 billets combinés déjà vendus avec Air France

Après un an d'expérimentation, Air France et SNCF Voyageurs avaient lancé les premières ventes intégralement numériques le 19 juillet 2022. Et depuis cet été, 40 000 billets ont déjà été vendus. Après 28 ans d'existence, le service "train+avion" permettait jusqu'à présent à 300 000 passagers annuels en moyenne d'avoir une combinaison des deux moyens de transport. Le nouveau système digitalisé va éviter au passager de devoir récupérer le billet pour la partie ferroviaire en gare et devrait augmenter le nombre d'utilisateurs. La SNCF rappelle que le billet comprend une prise en charge des voyageurs en cas de retard du train et de l'avion.

Objectif de 600 000 utilisateurs d'ici 5 ans

Pour l'instant, seuls les passagers qui ont des correspondances à Paris-Orly et Paris-CDG sont concernés. Le billet numérique sera disponible au départ de 18 gares françaises, dont les principales sont Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg et Rennes, plus Bruxelles. D'après la SNCF, environ 3 millions de voyageurs prennent le train pour rejoindre un des deux aéroports parisiens chaque année. L'objectif de la nouvelle offre digitale sur le service "train+avion" est de passer à 600 000 utilisateurs d'ici 5 ans.