Trafic Europe-Chine : la reprise fortement perturbée

Après près de trois ans de bouclages et de confinements très rigides des vols internationaux entre la Chine et le reste du monde, notamment l'Europe et la France, on aurait pu croire que la réouverture de la Chine le 8 janvier allait se traduire par un redémarrage rapide des liaisons vers l'Empire du Milieu et sonner symboliquement le rétablissement total de la connectivité pré-crise du transport aérien mondial.

Retrait de 82% par rapport à 2019

Il n'en a pas été ainsi. Le cabinet d'études spécialisé Cirium a pu remarquer que, durant le mois de mai 2023, seulement 1 320 vols sont programmés au départ de l'Europe vers la Chine continentale, ce qui équivaut à environ 400 000 sièges. Ce chiffre, même s'il est en très forte augmentation par rapport à mai 2022, où seulement 73 vols avaient été programmés entre l'Europe et la Chine, reste en retrait de 56 % par rapport à mai 2019, où 3 010 vols avaient été programmés entre l'Europe et la Chine, soit un total de 900 000 sièges. Au cours de ce mois, 26 compagnies au total ont des vols programmés entre l'Europe et la Chine, soit plus de deux fois plus par rapport à mai 2022 (quatorze compagnies) mais substantiellement moins qu'en mai 2019, mois durant lequel 31 compagnies avaient des vols programmés entre l'Europe et la Chine. Le consultant OAG indique que l'offre en sièges proposés en avril 2023 entre la Chine et le reste du monde ne représentait quant à elle que 37 % de l'offre en sièges d'avril 2019, soit un total d'un plus de trois millions de sièges en 2023, contre près de 8,4 millions de sièges en 2019. Selon un autre cabinet de consulting, ForwardKeys, la capacité en sièges sur l'axe Europe-Chine reste inférieure de 73% à celle de 2019 sur les liaisons directes. Selon Nancy Dai, spécialiste Chine chez ForwardKeys, citée par le magazine Voyage d'Affaires, l'offre en sièges serait encore en retrait de 82% par rapport à 2019 entre la France et la Chine. La relance du trafic entre l'Europe et la Chine a été fortement perturbée suite à l'invasion d'une partie de l'Ukraine par la Russie, le 20 février 2022. En effet, les compagnies européennes ont dû commencer à restaurer leur réseau vers la Chine, mais en intégrant un nouveau paramètre lié à l'interdiction du survol des compagnies européennes de l'espace aérien russe et notamment de celui de la Sibérie. Cela a eu pour conséquence directe les temps de vol de deux heures en moyenne, en empruntant une route plus au sud passant au-dessus de la Turquie. Selon OAG, ce rallongement de durée, rapporté sur une année à 600 jours supplémentaires d'utilisation des avions dans une seule direction. Etant donné qu'aucune compagnie ne dispose d'une telle capacité de réserve dans sa flotte, toute compagnie aérienne relançant des lignes d'Europe vers la Chine devrait donc opérer avec moins de fréquence qu'elle ne l'avait fait en 2019. Certaines autres, qui ont trouvé avec les transferts de capacité des leviers de croissance sur d'autres marchés, pourraient aussi être tentées de ne pas vouloir refaire le chemin inverse. Cette donnée du rallongement des temps de vol, et du carburant supplémentaire qu'il nécessite dans un contexte de remontée des prix du carburant, est devenue d'autant plus essentielle que parallèlement, les compagnies chinoises ne sont pas entravées par l'interdiction du survol de la Russie et sont en mesure de se redéployer à l'international plus facilement. Le fait que, intrinsèquement, les compagnies chinoises jouissent d'un avantage concurrentiel d'environ 30 % par rapport à leurs concurrentes européennes, parce qu'elles ont des coûts salariaux et d'exploitation bien plus bas, a créé un très fort déséquilibre en leur faveur par rapport à leurs concurrentes européennes. Rappelons que, selon OAG, la Chine était en 2019 le cinquième marché aérien mondial, avec un total de 102 millions de sièges par an, dont les transporteurs représentaient 53,8 millions, soit une part de marché de 52 %.

Un accord bilatéral modifié en 2017

Entre la France et la Chine, les liens aériens ont été réduits pendant près de trois ans à une portion congrue de « six vols par semaine », selon la DGAC (direction générale de l'Aviation civile). Les autorités chinoises avaient donc suspendu l'accord bilatéral qui régit ces rotations, datant de 1966 et modi'é pour la dernière fois en 2017. Ce dernier permettait à quatre compagnies chinoises d'assurer jusqu'à 128 rotations par semaine entre leur pays et la France, alors qu'Air France en e•ectuait 32 (quatorze fréquences hebdomadaires soit deux vols quotidiens entre Paris CDG et Pékin, quatorze fréquences entre Paris CDG et Shanghai, et quatre fréquences entre Paris CDG et Wuhan). Air France précise que l'accord de 2017, qui était très en faveur des compagnies chinoises, prévoyait dans une clause que l'accord puisse être suspendu au cas où le survol de la Russie serait affecté. « Le Gouvernement français n'a pas suspendu l'accord aérien bilatéral », précise un porte-parole de la DGAC. « Les autorités chinoises ont, dès le début de la crise sanitaire, suspendu son application en imposant une restriction de six vols par semaine au total pendant 2,5 ans. Depuis la réouverture des frontières chinoises en janvier-février 2023, et en échangeant très fréquemment avec les autorités chinoises, le ministère des Transports procède à une réouverture progressive du trafic avec la Chine, qui est essentielle en France pour un certain nombre d'acteurs ».

« L'accord aérien franco-chinois date de 1966 et est le plus ancien des pays occidentaux. Son principe cardinal est celui des « possibilités justes et égales » entre les deux pavillons. Une ouverture totale du trafic pourrait engendrer des conséquences délétères. En effet, la distorsion de concurrence induite par l'impossibilité de survoler la Russie pour le seul pavillon français a des conséquences importantes. Le contournement de la Russie est un problème majeur pour la desserte de l'Asie par les compagnies européennes, en raison des coûts de kérosène et des problématiques de rotation des équipages », précise encore le porte-parole de la DGAC. "Dans le contexte de la fin de la crise de la Covid-19 et de la réouverture des frontières chinoises, la France met en oeuvre une reprise progressive et équilibrée du tra'c. Au mercredi 3 mai, le nombre de rotations entre la France et la Chine est de seize par semaine. À compter du 10 juin, les droits attribuables seront de 50 par semaine, soit 51 % des vols autorisés durant l'été 2019. Sur la base des données dont dispose la DGAC, on estime qu'une quarantaine de ces rotations hebdomadaires sera exploitée (sans doute 24 par les compagnies chinoises et sans doute quatorze par Air France) », explique-t-on à la DGAC. Ces prévisions sont en phase avec celles d'Air France, qui prévoit à partir du mois de juillet d'opérer vers Pékin et Shanghai un vol quotidien vers chaque destination au départ de Paris CDG, en plus d'une desserte quotidienne vers Hong Kong, qui fait l'objet d'un accord indépendant. « L'augmentation depuis le début de l'année est donc rapide », précise le porte-parole de la DGAC. « Le ministère des Transports se félicite par ailleurs de voir que la reprise du trafic franco-chinois se caractérise, en cargo, par l'arrivée d'un acteur français, via la nouvelle compagnie CMA-CGM cargo (qui dessert Canton et Shanghai) ; un bon point pour la souveraineté industrielle française ».

Les opérateurs touristiques veulent accélérer

Bien sûr, cette remontée progressive et mesurée n'est pas du goût de tout le monde. Avant le voyage en Chine du président Emmanuel Macron au début du mois d'avril, plusieurs acteurs français du tourisme (le groupe ADP, les Galeries Lafayette, le groupe hôtelier Accor et le Club Med) l'avaient interpellé dans une lettre. Ils y appelaient à un « assouplissement des restrictions à l'endroit des compagnies aériennes chinoises, limitant le nombre de lignes à celui de celles opérées par des compagnies aériennes françaises ». Et ils ajoutaient : « Ces mesures freinent la reprise du trafic et concourent au retard de la France à profiter de la réouverture de la Chine avec la même vigueur que nos grands concurrents européens et internationaux ». Rappelons que, selon Atout France, avec 2,2 millions de visiteurs (soit 3 % des séjours), le tourisme chinois avait injecté un total de 3,5 Md€ dans l'économie française, soit 7 % des recettes touristiques totales. On comprend donc que les opérateurs touristiques soient impatients mais il faut rappeler que la France n'est pas la seule à être confrontée à cette reprise progressive perturbée par les conséquences du con°it en Ukraine (voir notre tableau des dessertes prévues cet été par les principales compagnies européennes). « Entre les USA et la Chine, les droits actuellement autorisés sont de vingt vols par semaine au total ; avec les Pays-Bas, de 30 vols par semaine ; avec l'Allemagne, de 40 vols par semaine », précise le porte-parole de la DGAC.

