Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025

L'aéroport de Toulouse-Blagnac a accueilli en 2025 un total de 7,6 millions de passagers, soit un léger retrait de 2,8% par rapport à 2024, avec des modifications du paysage aérien qui le compose le réseau de la plateforme, notamment la fermeture de la base d'Easyjet. Il y a sur l'aéroport un total de 26 compagnies qui opèrent dont 50 % sont des transporteurs low cost. En 2025, ce sont les liaisons internationales qui ont tiré l'ensemble du trafic. Ce type de trafic représente 60% de l'activité globale de l'aéroport, avec une croissance de 1,8 % par rapport à 2024.

Ryanair en pole position

En termes de parts de marché, les trois premières compagnies de la plateforme sont Ryanair (24 %), Air France (23 %) et Easyjet (16 %). Le top 3 des destinations sont Paris-Orly, Paris-CDG et Amsterdam. Les trois premiers pays de destinations sont l'Espagne, le Royaume-Uni et le Maroc. Au total, l'aéroport propose 81 destinations, dont 17 en France et 64 à l'international.

Easyjet et Transavia en compétition

Cet été, l'offre en sièges à Toulouse Blagnac sera en augmentation de 1,7% par rapport à l'été 2025. Parmi les nouveautés, Corsair lancera le 15 juin deux fréquences hebdomadaires opérées en Airbus A330neo vers la Réunion. Même si elle a fermé sa base en 2025, Easyjet redéploie ses vols et deux nouvelles liaisons vers Marrakech et Londres-Gatwick et renforce sa desserte de Paris-Orly avec jusqu'à six vols par jour les lundis et mercredis. Ce renfort n'est certainement pas étranger à la montée en puissance de Transavia, qui à partir du 29 mars va reprendre les lignes historiques de la Navette vers Paris-Orly, avec une fréquence allant jusqu'à 8 vols par jour. Air France lui laisse la place mais elle proposera jusqu'à 12 vols par jour vers Paris-CDG et quatre vols par jour vers Lyon.