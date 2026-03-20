Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025
Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 20 mars 2026 à 17:34

296 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025

L'aéroport toulousain a accueilli l'année dernière un total de 7,6 millions de passagers, dans un contexte de recomposition pour certaines compagnies aériennes.

L'aéroport de Toulouse-Blagnac a accueilli en 2025 un total de 7,6 millions de passagers, soit un léger retrait de 2,8% par rapport à 2024, avec des modifications du paysage aérien qui le compose le réseau de la plateforme, notamment la fermeture de la base d'Easyjet. Il y a sur l'aéroport un total de 26 compagnies qui opèrent dont 50 % sont des transporteurs low cost. En 2025, ce sont les liaisons internationales qui ont tiré l'ensemble du trafic. Ce type de trafic représente 60% de l'activité globale de l'aéroport, avec une croissance de 1,8 % par rapport à 2024. 

Ryanair en pole position 

En termes de parts de marché, les trois premières compagnies de la plateforme sont Ryanair (24 %), Air France (23 %) et Easyjet (16 %). Le top 3 des destinations sont Paris-Orly, Paris-CDG et Amsterdam. Les trois premiers pays de destinations sont l'Espagne, le Royaume-Uni et le Maroc. Au total, l'aéroport propose 81 destinations, dont 17 en France et 64 à l'international. 

Easyjet et Transavia en compétition

Cet été, l'offre en sièges à Toulouse Blagnac sera en augmentation de 1,7% par rapport à l'été 2025. Parmi les nouveautés, Corsair lancera le 15 juin deux fréquences hebdomadaires opérées en Airbus A330neo  vers la Réunion. Même si elle a fermé sa base en 2025, Easyjet redéploie ses vols et deux nouvelles liaisons vers Marrakech et Londres-Gatwick et renforce sa desserte de Paris-Orly avec jusqu'à six vols par jour les lundis et mercredis. Ce renfort n'est certainement pas étranger à la montée en puissance de Transavia, qui à partir du 29 mars va reprendre les lignes historiques de la Navette vers Paris-Orly, avec une fréquence allant jusqu'à 8 vols par jour. Air France lui laisse la place mais elle proposera jusqu'à 12 vols par jour vers Paris-CDG et quatre vols par jour vers Lyon. 

Mots clés

Toulouse Blagnac résultats 2025 trafic passagers


Lire aussi

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : Comment Ariane 6 peut rivaliser avec SpaceX ?
Espace

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : Comment Ariane 6 peut rivaliser avec SpaceX ?

Retrouvez l’émission Air & Défense du 20 ...

Commentaires
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
20/03/2026 17:34
296 mots

Aviation Civile

Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025

L'aéroport toulousain a accueilli l'année dernière un total de 7,6 millions de passagers, dans un contexte de recomposition pour certaines compagnies aériennes.

Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025
Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025

L'aéroport de Toulouse-Blagnac a accueilli en 2025 un total de 7,6 millions de passagers, soit un léger retrait de 2,8% par rapport à 2024, avec des modifications du paysage aérien qui le compose le réseau de la plateforme, notamment la fermeture de la base d'Easyjet. Il y a sur l'aéroport un total de 26 compagnies qui opèrent dont 50 % sont des transporteurs low cost. En 2025, ce sont les liaisons internationales qui ont tiré l'ensemble du trafic. Ce type de trafic représente 60% de l'activité globale de l'aéroport, avec une croissance de 1,8 % par rapport à 2024. 

Ryanair en pole position 

En termes de parts de marché, les trois premières compagnies de la plateforme sont Ryanair (24 %), Air France (23 %) et Easyjet (16 %). Le top 3 des destinations sont Paris-Orly, Paris-CDG et Amsterdam. Les trois premiers pays de destinations sont l'Espagne, le Royaume-Uni et le Maroc. Au total, l'aéroport propose 81 destinations, dont 17 en France et 64 à l'international. 

Easyjet et Transavia en compétition

Cet été, l'offre en sièges à Toulouse Blagnac sera en augmentation de 1,7% par rapport à l'été 2025. Parmi les nouveautés, Corsair lancera le 15 juin deux fréquences hebdomadaires opérées en Airbus A330neo  vers la Réunion. Même si elle a fermé sa base en 2025, Easyjet redéploie ses vols et deux nouvelles liaisons vers Marrakech et Londres-Gatwick et renforce sa desserte de Paris-Orly avec jusqu'à six vols par jour les lundis et mercredis. Ce renfort n'est certainement pas étranger à la montée en puissance de Transavia, qui à partir du 29 mars va reprendre les lignes historiques de la Navette vers Paris-Orly, avec une fréquence allant jusqu'à 8 vols par jour. Air France lui laisse la place mais elle proposera jusqu'à 12 vols par jour vers Paris-CDG et quatre vols par jour vers Lyon. 

Mots clés

Toulouse Blagnac résultats 2025 trafic passagers

Lire aussi

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : Comment Ariane 6 peut rivaliser avec SpaceX ?
Espace

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : Comment Ariane 6 peut rivaliser avec SpaceX ?

Retrouvez l’émission Air & Défense du 20 mars 2026 animée par BFM Business en partenariat avec La Tribune et Air & Cosmos, avec en invité David Cavaillolès d’Arianespace.
Commentaires