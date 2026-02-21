Toulouse, nouvelle capitale de la défense spatiale
© Inauguration du CDE, le 12 novembre 2025.
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 21 février 2026 à 12:00

771 mots

Illustration de la militarisation de l’espace s’il en est, la Ville rose accueille depuis la fin de l’année dernière deux établissements d’importance pour la stratégie spatiale défense nationale et occidentale.

Regroupement

Le 12 novembre dernier, Emmanuel Macron, président de la République et chef des Armées, inaugurait les nouvelles installations du Commandement de l’Espace (CDE), créé en septembre 2019 au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace dans le cadre de la Stratégie spatiale de défense nationale

Espace

Illustration de la militarisation de l’espace s’il en est, la Ville rose accueille depuis la fin de l’année dernière deux établissements d’importance pour la stratégie spatiale défense nationale et occidentale.

Regroupement

Le 12 novembre dernier, Emmanuel Macron, président de la République et chef des Armées, inaugurait les nouvelles installations du Commandement de l’Espace (CDE), créé en septembre 2019 au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace dans le cadre de la Stratégie spatiale de défense nationale annoncée en juillet de la même année. Le CDE réunit

