Touché, dévié ?

La mort en direct

Comme prévu, la sonde américaine Dart (Double Asteroid Redirection Test – Test de redirection d'un double astéroïde) de la Nasa est allée se fracasser le 26 septembre à 23 h 14 UTC sur le petit astéroïde Dimorphos, à 11 millions de kilomètres de la Terre.

L’approche finale et l’impact fatal ont pu être filmés par la sonde, rappelant l’arrivée des sondes américaines Ranger sur la Lune dans les années soixante.

Les images ont été diffusés en quasi direct sur internet – à revoir sur https://youtu.be/SbMNEhIv-eQ (version accélérée sur https://www.youtube.com/watch?v=do4Cb__WhlY).

La surface de l’astéroïde ainsi dévoilée se révèle assez similaire avec celle de la comète Tchourioumov-Guérassimenko, visitée en 2014-2016 par la sonde européenne Rosetta.

Pleins feux

Les vues du cubesat italien LiciaCube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids – Cubesat italien léger pour l'imagerie d'astéroïdes), séparé le 21 septembre de la sonde Dart, ont pour leur part été diffusées le lendemain.

Elles suggèrent un choc « mou » entre la sonde et l’astéroïde, et montrent une grande quantité d’éjectas qui va peut-être aboutir à la formation d'une nouvelle forme d'anneau autour de Dimorphos…

Tandis que sur Terre de nombreux observatoires étaient évidemment pointés sur l’astéroïde – notamment celui de Besely Majunga à Madagascar, où le panache a été détecté durant 30 minutes –, les télescopes spatiaux de la Nasa Hubble et James Webb ont également réussi à observer la collision depuis leur position respective.

C'est la première fois que les deux instruments ciblaient le même objet au même moment.

Un premier pas vers la défense planétaire

L’objectif de la mission Dart était de vérifier qu’une telle mission kamikaze serait en mesure de dévier la trajectoire d’un astéroïde géocroiseur menaçant l’espère humaine – comme l’astéroïde à l’origine l’extinction des dinosaures sur Terre, il y a 66 millions d’années.

L’impact de la sonde (d’une masse de 550 kg) sur Dimorphos (d’une taille équivalente à celle d’un terrain de football) à la vitesse de 6,6 km par seconde, devrait être suffisant pour modifier de 1 % la vitesse de l’astéroïde, et ainsi le dévier légèrement de sa trajectoire autour d’un autre astéroïde, Dydimos.

Aux astronomes désormais de mesurer avec précision la période orbitale de Dimorphos, et de constater si elle a changé suite à l'impact…

Dans notre numéro 2798 (paru le 29 septembre), Serge Chevrel, astronome-planétologue à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap / Observatoire Midi-Pyrénées), nous présente les enjeux de la mission.

Rions un peu

Pour la première fois lors d’une mission interplanétaire, les contrôleurs de vol étaient heureux de voir apparaître « loss of signal » (perte de signal) sur leurs écrans.

« Celle-là, c’est pour les dinosaures ! », ont commenté certains, non sans humour, sur les réseaux sociaux.

« OK, il est temps de retirer un objet du catalogue des vaisseaux spatiaux actifs... », a pour sa part annoncé sur Twitter Jonathan McDowell, astrophysicien au centre Harvard-Smithsonian de Cambridge, dans le Massachusetts, et auteur du célèbre bulletin consacré sur les lancements de satellites à travers le monde, le Jonathan's Space Report.

De nombreux mèmes sont rapidement apparus sur les réseaux sociaux. Notre préféré montre l’approche du petit astéroïde occupé par… un Petit Prince apeuré !

Pour en savoir plus

Vendredi 14 octobre à 18h30, la Cité des Sciences et de l’Industrie accueillera une conférence organisée sur le sujet par la Société Astronomique de France, intitulée « Missions Dart et Hera : dévier un astéroïde ! », en compagnie de responsables de mission et de scientifiques.

Renseignements sur www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/conferences/mission-dart