Crash volontaire sur un astéroïde

Sus sur Dimorphos

La nuit prochaine (le 27 septembre à 1 h 14, heure de Paris), la sonde américaine Dart (Double Asteroid Redirection Test – Test de redirection d'un double astéroïde) devrait aller s’écraser contre Dimorphos, petit satellite naturel de l'astéroïde géocroiseur Didymos, à environ 11 millions de kilomètres de la Terre.

Cette mission avait été décidée en juin 2017.

Sa conception détaillée et sa fabrication ont été assurées par le laboratoire APL (Applied Physics Laboratory) de l'université Johns-Hopkins, à Baltimore (Maryland).

Son lancement, sur un Falcon 9 de SpaceX, avait eu lieu le 24 novembre 2021 depuis la base de Vandenberg, en Californie.

En direct sur le web

Les derniers moments précédant l'impact devraient être retransmis en direct sur le site web de la Nasa, grâce à une caméra de reconnaissance et de navigation optique à haute résolution embarquée.

Puis, trois minutes après le crash, un cubesat (largué le 21 septembre par la sonde Dart), devait survoler Dimorphos pour observer les éjectas et le panache de l'impact : LiciaCube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids – Cubesat italien léger pour l'imagerie d'astéroïdes), de l'Agence spatiale italienne.

Protéger l’humanité des géocroiseurs

En s’écrasant volontairement sur sa cible (qui ne constitue aucunement une menace pour la Terre) avec une vitesse relative de 6 km/s, la mission Dart devait en modifier le mouvement, et valider la technique de déviation dite d’impacteur cinétique.

C’est l’un des moyens envisagés pour protéger l’humanité si un astéroïde venait à être découvert sur une trajectoire de collision avec notre planète.

Pour en savoir plus

Vendredi 14 octobre à 18h30, la Cité des Sciences et de l’Industrie accueillera une conférence organisée sur le sujet par la Société Astronomique de France, intitulée « Missions Dart et Hera : dévier un astéroïde ! », en compagnie de responsables de mission et de scientifiques.

Renseignements sur www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/conferences/mission-dart