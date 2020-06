Total et Gaussin développent le premier camion avitailleur électrique

Art Full Elec

Gaussin, société d'engénierie qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique et Total vont développer ensemble le premier camion avitailleur Art Full Elec (Aircraft Refueller Transporter) au fonctionnement entièrement électrique. Destiné au site industriel d’Airbus à Toulouse, ce prototype sera capable de tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. Il devrait être livré à la fin de l’année 2020.

Batteries lithium-ion

Ce partenariat entre Gaussin et Total s’appuiera sur les 40 ans de savoir-faire de Saft (filiale de Total) dans la conception et la fabrication de batteries pour véhicules commerciaux et industriels hybrides et électriques. Saft fournira les batteries lithium-ion de cette future flotte de véhicules. Ces batteries seront intégralement conçues et fabriquées en France sur les deux sites de production de Saft à Nersac et Bordeaux en région Nouvelle-Aquitaine (France). Cette première commande ferme permet d’enrichir l’offre de Gaussin sur le marché des véhicules électriques et ouvre également la voie au développement commun d’une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l’aviation.