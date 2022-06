Tollé contre la décision du gouvernement néerlandais de réduire les mouvements à Amsterdam-Schiphol

C'est ce qu'on appelle "jeter un pavé dans la mare". Alors que le transport aérien européen sort à peine de la crise sanitaire et que le redémarrage des contaminations laisse planer de nouvelles incertitudes, le gouvernement néerlandais a officialisé sa décision de réduire le nombre de mouvements d'avions sur l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol à compter de novembre 2023. L'objectif est de faire passer le nombre de mouvements de 500 000 avant la crise sanitaire, à 440 000 mouvements annuels, pour lutter contre la pollution sonore, et réduire les émissions de CO2 et de NOx.

Cette annonce a déclenché une large vague de réactions négatives, de la part de KLM, de la direction de l'aéroport elle-même, d'ACI Europe et de l'IATA (Association international de transport aérien). "Avec KLM en particulier et beaucoup d'autres compagnies aériennes, l'aéroport a mis en place un hub très efficace, proposant une connectivité à des niveaux de qualité qui vont bien au-delà de ce qu'un pays de la taille des Pays-Bas pourrait normalement obtenir", a noté ACI Europe dans un communiqué. "La connectivité aérienne de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol est un bénéfice très important pour les Pays-Bas à différents niveaux. Bien sûr, cela créée de l'activité économique et des emplois, car c'est un facteur essentiel dans l'attractivité des Pays comme milieu d'affaires", poursuit le communiqué. "L'aéroport d'Amsterdam Schiphol est ce que font les Pays-Bas plus grand qu'ils ne sont", ajoute Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe, sous entendant que la décision du gouvernement rendrait les Pays-Bas bien plus petits.

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, a pour sa part déclaré qu'il s'agissait d'une "décision inattendue", qui est une "attaque choquante pour l'aviation, les emplois et l'économie des Pays-Bas". L'IATA a rappelé que, avant la pandémie, le secteur aérien soutenait 300 000 emplois et générait 22 milliards d'euros pour le PIB des Pays-Bas. Au-delà de l'économie elle-même des Pays-Bas, une telle réduction des mouvements d'avions à Schiphol aurait indubitablement des conséquences directes sur le fonctionnement du groupe Air France-KLM qui a fondé un grande partie de sa stratégie sur l'efficacité de ses deux hubs, Paris-CDG et Amsterdam Schiphol.