Thomas Cook : plus de 100 Airbus et Boeing cloués au sol ?

La faillite du voyagiste britannique Thomas Cook a des conséquences pour les différentes compagnies aériennes filiales du groupe et notamment Thomas Cook Airlines ainsi que Condor qui exploitent un parc de plus de 100 Airbus et Boeing. Condor a d'ores et déjà demandé au gouvernement allemand un prêt relais garanti par l'Etat pour éviter une crise de trésorerie. La compagnie aérienne allemande, qui transporte en moyenne 7 millions de passagers, dispose de 53 moyen et long-courriers : 21 Airbus A320/A321, 15 Boeing 757 et 16 Boeing 767-300ER. Sans oublier un A330 qui sert d'avion ravitailleur de réserve pour la Royal Air Force. De son côté, Thomas Cook Airlines UK exploite 44 Airbus : 37 A320/A321 et sept A330. Le reste du parc se répartit dans les structures espagnoles et scandinaves. Les principaux concernés sont les sociétés de leasing d'avions puisqu'à l'exception de cinq appareils, tous les Airbus et Boeing sont sous contrats de location auprès de 38 différents loueurs et fonds d'investissements.