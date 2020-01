Thierry Breton s’adresse à la communauté spatiale européenne

Le commissaire européen Thierry Breton, notamment en charge du marché intérieur, de la politique spatiale et de défense de l’Union Européenne, de retour du sommet de Devos, a clôturé le 22 janvier la conférence annuelle sur la politique spatiale européenne, qui se tenait depuis la veille à Bruxelles.

Son discours, non dénué d’humour, a duré près d’une demi-heure, confirmant son intérêt pour les questions spatiales, mais sans contenir pour autant de véritable nouveauté.

Thierry Breton a d’abord témoigné sa fierté devant les grands succès des programmes communautaires Egnoss, Galileo (dont il attend désormais une précision de 20 cm) et Copernicus, « succès qui n’étaient pas écrits ».

Des négociations « difficiles » en perspective.

Concernant le budget pluriannuel 2021-2027, qui doit être voté en fin d’année, il s’attend à des négociations « difficiles ». « Mais vous pouvez compter sur moi », a-t-il promis, reprenant son modo : « Encore mieux et tous ensemble. »

Le commissaire a en particulier pointé le besoin d’une surveillance du trafic spatial, souligné l’intérêt d’un système de communications gouvernementales (GovSatCom), et réaffirmé le besoin d’un accès indépendant à l’espace (avec le soutien aux futurs lanceurs européens Vega C et Ariane 6), en n’oubliant pas les technologies d’avenir (réutilisation ou toute technologie disruptive).

Et de rappeler que « Tout est connecté », et que toute la réussite des différents secteurs réside désormais dans la gestion de la data.

« Je partage votre passion pour l’espace, a-t-il conclu, et mon souhait unique est de vous aider à faire plus, plus vite et mieux, pour le futur de l’Europe ».

