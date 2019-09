Thierry Betbeze, directeur général de Dassault Falcon Jet

Thierry Betbeze est le nouveau directeur général de Dassault Falcon Jet, filiale à 100% de Dassault Aviation en charge du marketing, des ventes et du support des avions d'affaires Falcon sur le continent américain. Succédant à Jean Rosanvallon qui devient conseiller spécial du président de Dassault Aviation, Eric Trappier; Thierry Betbeze a commencé sa carrière chez Dassault Aviation en 1984 au contrôle de gestion. Ce diplômé de l'Ecole supérieure de commerce et de management se tourne vers le financement à l'exportation avec également sous sa responsabilité la trésorerie et la couverture de change. Il devient directeur financier international en 2004 avant de rejoindre Dassault Falcon Jet en 2016 comme directeur financier.