TF-X turc, une possible collaboration russe

Coopération russo-turque

La Russie voit des possibilités de coopération avec la Turquie dans le développement du chasseur national de cinquième génération dit TF-X. Les turboréacteurs du chasseur, son avionique, ses systèmes embarqués, la cellule. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Dmitri Shugayev, chef du Service fédéral de la Russie pour la coopération militaro-technique au cours d'une interview avec la chaîne de télévision turque Ekoturk. Ce n'est pas le premier cas potentiel d'utilisation de technologie russe par la Turquie, laquelle a précédemment acquis des missiles antiaériens S-400 Triumph (SA-21 Growler selon le code Otan)... au grand dam des États-Unis, qui par mesure de rétorsion ont exclu la Turquie du programme F-35, arguant le fait que le F-35 ne peut pas coexister avec une plate-forme de collecte de renseignements russe qui sera utilisée pour en apprendre davantage sur ses capacités avancées.

Des turboréacteurs aux systèmes vie

Côté russe, la Turquie développant l’avion de chasse de cinquième génération de TF-X, [il y a ] «à cet égard, il y a des domaines potentiellement intéressants, dans lesquels nous pourrions apporter une assistance technologique, compte tenu de notre expérience dans le développement et la production aéronautiques », a déclaré D. Shugayev. « Nous avons quelque chose à offrir dans le domaine des turboréacteurs -et de telles questions ont été discutées- ainsi que des systèmes de guidage et de contrôle, de l’ergonomie et de la cellule de l’avion, tout ce qui concerne l’équipement de l’avion et ainsi de suite », a-t-il ajouté. Shugayev a précédemment déclaré, lors du 14e Salon Maks en août 2019, que la Russie et la Turquie étaient prêtes à discuter d’un partenariat industriel dans le cadre du développement de l’avion de chasse turc.

Remplacer le F-16

Le TF-X est le projet du chasseur de cinquième génération, que la société aérospatiale turque TAI développe pour remplacer le F-16 américain. En novembre 2017, le ministre turc de la Défense de l’époque, Nurettin Canikli, a déclaré que de nombreux pays participaient au projet, y compris la Grande-Bretagne, mais que la Turquie allait à sa manière pour s’assurer que le pays ne dépendrait d’aucun État ou société unique. La maquette de l'appareil a été dévoilée lors du 53e Salon du Bourget, en 2019.